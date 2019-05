View this post on Instagram

. ⏺️رضا عبدلی، مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران، با اشاره به کاهش هزار تنی میانگین تولید پسماند در ۹ ماهه پایانی سال ۱۳۹۷ نسبت به سال قبل از آن افزود: ⏺️بالارفتن قیمت ارز و افزایش قیمت کالا‌ها تأثیر زیادی بر تولید پسماند شهری داشته است که سبب شده شهروندان سنجیده‌تر و به اندازه نیاز خرید کرده و ضمناً در مصرف نیز تا حد امکان کالا را استفاده کنند.. #ایسنا #ایسنا_نیوز #زباله #ماند #قیم>ارز #قیمت_کالا #isna #isna_news

A post shared by ISNA | ایسنا (@isna.news) on May 17, 2019 at 11:42pm PDT