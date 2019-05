پشم و پنبه در حلیم نخورید +عکس، ویدئو ،

View this post on Instagram

🔻پشم و پنبه به‌جای گوشت!. 🔹كارشناس صنایع غذایی: در حلیم بیشترین تقلب انجام می‌شود.. 🔸اوج تقلب در حلیم استفاده از پشم و پنبه به جای گوشت است.. 🔹اتفاقی كه رمضان امسال و در شیراز افتاد و فروشنده حلیم، با اضافه كردن پنبه و پشم، در كنار مرغ ریش‎ریش‌شده ‌جان مردم روزه‏دار را به بازی گرفت.. 🔸تقلب‎ها در پخت حلیم باز به این موارد ختم نمی‏شود و برای كش‎دار كردن حلیم از آرد هم استفاده می‎شود./جام جم. 🆔 @GizmizTel 💯

