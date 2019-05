View this post on Instagram

. نمایشی دروغین از تواب‌سازی یک زوج جوان که روی آنتن شبکه دو سیما رفته، تازه‌ترین جنجال و حاشیه را برای سازمان صدا و سیما ساخته است. پس از اتفاقات حاشیه‌ساز شبکه سه که از نابسامانی در مدیریت و برنامه‌ریزی سازمان صدا و سیما حکایت دارد، این‌بار سوتی برنامه «هزار راه نرفته» که از شبکه دو روی آنتن می‌رود، موضوع داغ فضای مجازی شده است. پنجمین قسمت این برنامه، شاهد نمایشی دروغین از یک زوج جوان بود که ادعا می‌کردند توبه کرده و زندگی گذشته‌شان را کنار گذاشته‌اند؛ اینفلوئنسر‌هایی که این برنامه را محملی برای تبلیغ بیشتر صفحه خود کردند و همه از جمله تماشاگران تلویزیون را به بازی گرفتند. این‌که یک زوج، زندگی مورد علاقه خود را انتخاب کنند، مسئله‌ای عمومی نیست و به خودشان ربط دارد، اما وقتی این دو جوان، به‌راحتی بتوانند یک رسانه بزرگ را گول بزنند، مسئله‌ای است که به مدیران و مسوولان صدا و سیما ربط پیدا می‌کند و عمومیت می‌یابد. فصل جدید «هزار راه نرفته» که در ماه رمضان، ساعتی قبل از افطار پخش می‌شود، مدعی است به طرح و بررسی مسائل مربوط به خانواده می‌پردازد و هدفش تقویت صداقت، صمیمیت، تحکیم و الگو سازی در امر ازدواج است. اما آن‌چه در پنجمین قسمت این برنامه روی آنتن رفت، ملغمه‌ای از دورویی، دروغ، نیرنگ و تمسخر بود که نتیجه‌ای جز ضربه زدن به دین و اعتقاد مردم نخواهد داشت. این‌که یک زوج اینفلوئنسر در برنامه‌ای سراسری اعلام کنند از زندگی گذشته خود توبه و راهی تازه برای زندگی انتخاب کرده‌اند و ساعتی بعد فیلمی از حضورشان در یک پارتی شبانه و مختلط را در اینستاگرام پخش کنند، نشان می‌دهد برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران صدا و سیما، چون کبک سرشان را زیر برف کرده‌اند. اگر تهیه‌کننده، سردبیر و مشاوران برنامه «هزار راه نرفته»، قبل از آن‌که تریبون شبکه دو را به دست این زوج بدهند، یک سر به صفحه اینستاگرام‌شان می‌زدند، به شهادت همه پست‌های موجود، می‌دیدند آن دو هیچ تغییری در شیوه زندگی خودشان نداده‌اند و همچنان به همان راه گذشته وفادار هستند. شاید هم سر زده و بازهم این نمایش دروغین را ترتیب داده‌اند که از احتمال اول بسیار تاسف‌بارتر است. واقعا کارگزاران این رسانه عریض و طویل نمی‌دانند در دوره‌ای زندگی می‌کنند که هر دروغی، به‌سرعت و به‌راحتی افشا می‌شود؟ گردانندگان صدا و سیما واقعا نمی‌دانند وقتی تماشاگران روزه‌دار شبکه دو در هنگام افطار، متوجه می‌شوند شاهد یک نمایش دروغین، توبه جعلی، دورویی و نفاق و… بوده و حسابی گول خورده‌اند، چه حسی پیدا می‌کنند. #ایران #خبر_جنوب #iran #news

