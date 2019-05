بازتاب مراسم جنجالی "مت گالا" در شبکه های اجتماعی +عکس ، ویدئو

View this post on Instagram

مت گالا ۲۰۱۹ تم امسال لباس های عجیب و خلاقانه هست به نظر شما لباس کی خلاقانه‌تر بود؟؟ 1. @kimkardashian and @kany 2. @zendaya and @luxurylaw 3. @jlo and @arod 4. @priyankachopra and @nickjonas 5. @mileycyrus and @liamhemsworth 6. @sophiet and @joejonas 7. @colesprouse and @lilireinhart 8. @serenawilliams and @alexisohanian 9. @camimendes and @melton 10. @lenadunham and @jemima_jo_kirke #metgala #metgala2019 #redcarpet #rosecarpet#zendaya #jlo #serenawilliams #sophieturner#priyankachopra #فشن_لباس #مت_گالا #خلاق #خلاقیت Photo credit: @justjared

