بازتاب جدایی بانوی خواننده معروف بریتانیایی از همسر خود +عکس

# ادل از همسرش جدا شد #ایران_آرت: روز جمعه، ۱۹ آپریل، خبری مبنی بر جدایی ادل خواننده مشهور بریتانیایی از همسرش، سیمون کانکی، منتشر شد که برای طرفداران او شوکه کننده بود. ادل و همسرش پس از ۳ سال زندگی مشترک و با وجود یک پسر با نام آنجلو، از هم جدا شدند! طبق گزارشات ادل و سیمون کانکی از سال ۲۰۱۱ تاکنون با هم در ارتباط اند، اما در سال ۲۰۱۶ بود که تصمیم گرفتند رابطه شان را جدی و با هم ازدواج کنند. ادل همیشه در مورد رابطه عاطفی اش ملاحظه کار بود به طوری که هیچگاه در مصاحبه هایش از آن صحبت نمی‌کرد. از این رو ما نمی‌دانیم که دقیقا بین آن‌ها در این چند سال چه گذشت، اما هر چه بود، آن‌ها تایید کردند که به دنبال حریم خصوصی بیشتری برای خود هستند. از این رو ترجیح می‌دهند که راهشان را از هم جدا کنند. #ادل #خواننده #خواننده_زن #طلاق #ازدواج #سیمون_کانکی #پاپ #موسیقی_پاپ #آهنگ #گرمی #سلبریتی #هنرمند #هالیوود #adele #singer #artist #iranart #art #music

