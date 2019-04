کلاس درس‌ شناور در روستایی بر روی آب +عکس،ویدئو

View this post on Instagram

روستای صراخیه معروف به ونیز ایران در تالاب شادگان بزرگترین تالاب ایران است که آب تالاب از رودخانه جراحی و کارون و جزر و مد خلیج فارس تامین میشه و مردم روستا برای جابه جایی از قایق های چوبی به نام بَلَم استفاده میکنن توضیحات بیشتر و زندگی این روستا رو در استوری و هایلایت ببینید @heaven.trip #شادگان ##صراخیه #صراخیه_ونیز_ایران #صراخیه_شادگان #خوزستان #تالاب #تالاب_شادگان #ونیز #khuzestan #shadegan

