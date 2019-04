گوسفندهای دم دار هیچ مشکلی ندارند +ویدئو،عکس

View this post on Instagram

<> 🔺گوسفند های دم دار هیچ مشکلی ندارند 🔹معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی گفت: گوسفند های دم دار وارداتی نوعی از نژاد گوسفند می باشد و به هیچ عنوان حاصل جهش ژنتیکی نیست #گوسفند#دم#مشکل #معاون#امور#دام#وزارت #جهاد_کشاورزی#واردات #نوع#نژاد# هیچ_عنوان #حاصل#جهش#ژنتیک

