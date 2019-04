همکاری عراقی ها برای کمک به سیل زدگان ایرانی +عکس

View this post on Instagram

#ایران #عراق 🔸 با ابتکار جنبش نجباء؛ تکاپوی عراقی‌ها برای کمک به سیل‌زدگان ایران ادامه دارد جنبش نجباء با برپایی کمپینی تحت عنوان "زیر آتش بودیم و‌ ما را یاری کردید، حالا شما زیر آب هستید و نوبت یاری ما رسیده است"؛ دفاتر نمایندگی خود در استان‌های بغداد، بصره، نجف، کربلا، دیوانیه، دیاله، بابل، میسان، مثنی، ذی‌قار و صلاح الدین را به عنوان مراکز دریافت مساعدات اعلام عمومی کرده است. #سیل #جنبش_نجباء #سیل_زدگان

A post shared by mohsen (@mohsenj407) on Mar 31, 2019 at 2:54am PDT