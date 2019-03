کمپین نه به آجیل و عید همسان برای همه+ عکس،ویدئو

View this post on Instagram

امسال نداشتن آجیل به معنای فقر نیست بلکه احساس مسئولیت شهروند نسبت به جامعه ی اوست که این روز ها حال خوشی ندارد 😥🌹. و قطعا مهمانان هم نه تنها ما را فقیر نخواهند پنداشت بلکه به دلیل این حس همدردی و مسئولیت ما را تحسین خواهند کرد 💕🌷. این مطلب را به همه ی دوستان و عزیزان خود منتشر کنید تا همه با هم در برابر این گرانی ها متحد شویم #☀️طلوع_عشق♥️ #فرهنگسازی_طلوع_عشق #نه_به_آجیل

