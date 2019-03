فروش چغاله بادام نیم میلیون تومانی در سطح شهر تهران +عکس،ویدئو

View this post on Instagram

نوبر بهاره میلیونی! چغاله بادام کیلویی چهارصد هزار تومان! امیدوارم خیلی زود، اثرات سرطانی این خوراکی میلیونی را به اطلاع مردم برسانند که از بیماری و گرفتاری های بعدی جلوگیری شود. علی برکت الله… #نوبر#نوبرانه#چغاله_بادام#میلیونر#

