حواشی جنجالی پیرامون زوجی که پس از ۲۷ بار درخواست طلاق، طلاق نگرفتند +ویدئو،عکس

View this post on Instagram

🔻مهمانان جنجالی برنامه فرمول یک این روزها حواشی بسیاری به وجود آورده اند.تصویر زندگی زن و مردی در صدا و سیما و پس از آن پخش کلیپ آنها در فضای مجازی، جنجال هایی به دنبال داشته زنی که در طول 20 سال زندگیش، به کرات کتک خورده و پس از آن 27 بار برای طلاق به دادگاه رفته اما هر بار پشیمان می شود و باز هم به کانون خانواده ای در سایه کتک باز می گردد. این مهمانان جنجالی و زندگی شان با واکنش های منفی کاربران شبکه های اجتماعی و فعالان حقوق زنان روبه رو شده است. واکنش هایی که علی ضیا مجری برنامه را مجبور به ارائه توضیحاتی کرد که در قسمت بعد مشاهده می کنید: ♦️برای مشاهده ادامه ویدئو ورق بزنید #علی_ضیا#خشونت#همسرآزاری #فرمول_یک

A post shared by اصفهان امروز (@esfahanemrooz) on Feb 23, 2019 at 7:06am PST