پرواز گوسفندهای رومانی به مقصد ایران برای بازار گوشت +عکس

🚩 پرواز گوسفندهای رومانی به ایران مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور: 🔹 در اولین محموله دو هزار راس دام ساعات اولیه بامداد امروز وارد کشور شد. 🔹این گوسفندان در کوتاه ترین زمان در کشتارگاه ها ذبح و گوشت آنها با قیمت تنظیم بازار وارد شبکه توزیع می شود. 🔹 این واردات تا زمان تعدیل قیمت گوشت در بازار ادامه می یابد. #پرواز#گوسفند#رومانی#ایران #محموله#کشتارگاه#ذبح#قیمت #تنظیم#بازار#شبکه#توزیع #تعدیل#بازار#ادامه

