تصاویری خاص از دنیای واقعیت و خیال کودکان یمنی +عکس

View this post on Instagram

. يه هنرمند بنگلادشى تو يه پروژه به نام چالش شادى جهانى عكساى ناراحت كننده ى تاريخى رو به تصاوير شاد تبديل كرده، تصاويرى كه ميتونستن واقعا اتفاق بيفتن….. يوژوآل

A post shared by توئیتر فارسی (@twiit.farsi) on Nov 1, 2018 at 11:47am PDT