طراحی منافذی بر روی قبور +عکس

. قدیما توی قبرا سوراخ درست می‌کردن که آب توش جمع بشه و حیوونا و پرنده‌ها بخورن. به عنوان باقیات صالحات خیلی حرکت لوتی مسلکانه‌ایه، رو قبر منم بذارین🌱.. توئیت----》 مصادره به مطلوب 🌱 —---------------------------------------------------- 💎🌹کانال تلگرامی توئیت فارسی رو دنبال کنید🌹💎 🆔 Telegram.me/Twiit_Farsi 👈‌ ━━━━━━━━━━━━━━

