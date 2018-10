دلنوشته خودرو آلمانی در قصار پیامبر اسلام +عکس

یک آلمانی برروی شیشه عقب ماشین خود نوشته:

no facebook

no whatsapp

no twitter

no instagram

but 1.8 billion followers

hi is prophet muhammed

نه فیسبوک، نه واتساپ، نه توئیتر، نه اینستاگرام داره اما یک میلیارد وهشتصد میلیون دنبال کننده داره اون اون کسی نیست جز #محمد_رسول_الله