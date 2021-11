روند مذاکرات برجام چگونه پیش می رود؟

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ایرنا»، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در خصوص جمع بندی مذاکرات اعلام کرد که بررسی ها به جمع بندی رسید و در گفت و گو با اعضای ۱+۴ درباره تاریخ مذاکرات به توافق رسیدیم‌.

وی در ادامه افزود: «بر اساس این جمع بندی،‌گفت و گوها ادامه خواهد یافت. توافق این است که تحریم‌هایی که بعد از ۲۰۱۷ و خروج ترامپ از برجام به صورت یکجانبه و فراسرزمینی به مردم ایران تحمیل شد، یکجا برداشته شود.البته اختلافاتی در ۶ دور مذاکره بوده که همه اینها مورد بررسی قرار گرفت.

نیت و حرف‌های ایالات متحده را شنیدیم که مایلند به اعضای ۱+۴ بپیوندند اما برای ما رفع تحریم‌ها، اطمینان از رفع تحریم‌ها و راستی‌آزمایی مهم است که همه اینها در فرایند بررسی جمع بندی شده و در گفت و گوها مورد تاکید قرار گرفته است.

سفر معاون سیاسی وزارت خارجه به کشورهای اروپایی شامل انگلیس، فرانسه، آلمان و اسپانیا در جایگاه معاونت سیاسی انجام شد.اما چون آقای باقری مذاکره کننده ارشد هستند طبیعی است بخشی از گفت و گوها به مذاکرات وین اختصاص پیدا کرد.