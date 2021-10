هفته های سرنوشت ساز برای وین

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران پیرامون شرایط روابط میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت: روابط ایران و آذربایجان همواره از منطق درستی پیروی کرده و در عین حال نگرانی های جمهوری اسلامی ایران گفته شده و این موضوع نیز در چارچوب حسن همجواری و روابط خوب ایران و آذربایجان است.

نگرانی های ما به دوستان ما در باکو گفته شده آنها نیز همواره گفته‌ اند این نگرانی‌ ها را مرتفع می‌کند.