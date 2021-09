رسانه عربی درباره توان موشکی ایران که باعث هراس دشمنان شده است نوشت

به گزارش اسپوتنیک، شبکه خبری الجزیره در گزارشی به بررسی توانایی موشکی ایران پرداخت و در گزارشی نوشت که توانایی دفاعی ایران در طول تاریخ همواره در جایگاه نخست قرار داشته و این موضوع به دلیل جغرافیای این کشور می‌باشد که با کوه‌ها احاطه شده است.

الجزیره در ادامه گزارش خود نوشت: بازدارندگی ایران بر سه رکن اساسی پایدار است که نخستین رکن، قدرت ایران در تهدید دریانوردی در تنگه هرمز است. دومین رکن آن، به کار گیری گروه‌های مسلح تحت حمایت خود نظیر حزب‌الله بوده و سومین رکن نیز وارد آوردن ضربات موثر به دشمنان از دور با استفاده از زرادخانه موشک‌های کوتاه و میان برد است.