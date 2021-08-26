وداع ظریف پس از 8 سال + عکس

#Çavuşoğlu İran’ın yeni Dışişleri Bakanı #Emir_Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı

Perşembe sabahı gerçekleşen görüşmede, Çavuşoğlu Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı Dışişleri Bakanı seçilmesinden dolayı #tebrik_etti. İki bakan görüşmede çeşitli konularda istişarelerde bulundular pic.twitter.com/nhAGrDaUfk