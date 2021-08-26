وداع ظریف پس از 8 سال + عکس

به گزارش اسپوتنیک، امروز وزیر امور خارجه ایران در دوران حسن روحانی از وزیر امور خارجه جدید حسین امیر عبداللهیان استقبال کرد. از سوی دیگر محمد جواد ظریف، وزیر پیشین امور خارجه ایران به دلیل عدم رعایت پروتکل ها در هنگام ملاقات با حسین امیرعبداللهیان، وزیر جدید امور خارجه ایران در این وزارتخانه، عذرخواهی کرد.
Zarif welcomes #Iran's incoming foreign minister Hossein Amir-Abdollahian and bids farewell to his post as the country's chief diplomat after eight years. pic.twitter.com/5LFuT8r9lh— Reza H. Akbari (@rezahakbari) August 26, 2021
#Çavuşoğlu İran’ın yeni Dışişleri Bakanı #Emir_Abdullahiyan ile telefon görüşmesi yaptı— Iran Embassy in Turkey (@Iran_in_Turkey) August 26, 2021
Perşembe sabahı gerçekleşen görüşmede, Çavuşoğlu Hüseyin Emir Abdullahiyan’ı Dışişleri Bakanı seçilmesinden dolayı #tebrik_etti. İki bakan görüşmede çeşitli konularda istişarelerde bulundular pic.twitter.com/nhAGrDaUfk
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