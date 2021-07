به گزارش اسپوتنیک به نقل از «فارس»، طبق اطلاعیه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا سفر از و به کلیه شهرهای دارای وضعیت قرمز کرونایی سراسر کشور مطلقاً ممنوع است. متن کامل اطلاعیه قرارگاه عملیاتی مقابله با کرونا بدین شرح است: نظر به درخواست وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، مبنی بر تعطیلی همزمان دواستان تهران والبرز با توجه به تعطیلات پایان هفته جاری و بررسی این پیشنهاد در نشست فوق العاده مشترک قرارگاه عملیاتی وکمیته امنیتی، اجتماعی وانتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا و با عنایت به موافقت رییس جمهور محترم با پیشنهاد ارائه شده، جزئیات تعطیلی یکپارچه تمامی دستگاه¬های دولتی، بانک¬ها و گروه های پر خطر اصناف و مشاغل به شرح ذیل به استحضار عموم مردم در استان های تهران و البرز و سایر استان های کشور می رسد:

- اعمال محدودیت ها از ساعت 18:00 روز دوشنبه مورخ 28-4-1400 شروع و تا ساعت هفت صبح روز دوشنبه 4 – 5 - 1400 ادامه خواهد داشت.