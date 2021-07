به گزارش اسپوتنیک به نقل از تسنیم، غلامحسین حکمتیان اصل، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: آتش سوزی در ارتفاعات کوه نارک که از پنجشنبه گذشته آغاز شده بود با وجود تلاش امدادگران به دلیل سخت گذر بودن و وزش باد شدید همچنان ادامه دارد و برای مهار این آتش سوزی تاکنون 10 سوتی پرواز با بالگرد انجام شده و نیرو‌های امدادی و مردمی به ارتفاعات اعزام شدند.

