بیانیه سفارت ایران در روسیه در خصوص برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش اسپوتنیک، در این بیانیه چنین آمده است: انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مهمترین جلوه مشارکت عمومی نشاندهنده رشد و بلوغ سیاسی هر جامعه ای می باشد. جمهوری اسلامی ایران همواره مفتخر به پشتوانه ملت غیور خود بوده و این بار نیز مردم غیور و قهرمان کشورمان با حضور آگاهانه خود در انتخابات ریاست جمهوری ارتقاء قدرت و پرستیژ ملی و جهانی کشور عزیز خود را فراهم خواهند آورد.

