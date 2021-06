نظرسنجی ها میزان مشارکت را تعیین کردند

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «ایسنا»، جمال عرف، معاون سیاسی وزیر کشور درباره میزان مشارکت در انتخابات اظهار داشت که بخشی از نظرسنجی ها در فضای مجازی در اختیار همه است و البته فاصله ده درصدی در نظرسنجی ها وجود دارد و اختلافی بین ۳۷ تا ۴۷ درصدی وجود دارد.

