سرتیپ نامی داوطلب انتخابات ریاست‌ جمهوری ایران شد

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، سرتیپ محمدحسن نامی وزیر اسبق ارتباطات ایران، در نشست خبری با نمایندگان رسانه ‌ها در تشریح برنامه‌ های خود برای ریاست جمهوری و با بیان اینکه در حال حاضر برای رسیدن به یک ایران سرفراز باید برنامه خوبی داشته باشیم، اظهار کرد: ما منابع خوبی نسبت به سایر کشورهای جهان داریم و اینکه چگونه از آنها و از جامعه نخبگان کشور استفاده کنیم تا بتوانیم کشور را به سمت تعالی ببریم نیاز به برنامه ‌ریزی دارد.

