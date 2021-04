ظریف: ذخایر اورانیوم غنی شده ایران بیش از ۴ تن است

به گزارش اسپوتنیک، روز سه شنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، در یک کنفرانس مطبوعاتی پس از دیدار با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه، اظهار داشت: ذخایر اورانیوم غنی شده در ایران اکنون از ۴ تن فراتر رفته است.

© Sputnik / Press-service of Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation