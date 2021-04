دیدار وین مثبت بود

به گزارش اسپوتنیک،سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با شبکه «سی ان ان»،اظهار داشت که هیچ مذاکره مستقیم یا غیرمستقیمی در وین یا هرجای دیگر انجام نخواهد شد.گفته‌ایم نیازی به هیچ مذاکره‌ای نیست چرا که ما درباره تمام جزئیات برجام پیش از مذاکره کرده‌ایم.

خطیب زاده با بیان اینکه جزئیات برجام قبلا مذاکره شده است بیان کرد: «آمریکا باید اقدامی انجام دهد که ما آن را به عنوان پایبندی به برجام تایید کنیم.اینکه آمریکا و ایران می‌توانند گفت‌وگو کنند به این بستگی دارد که آیا آمریکا به میز برجام که ایران و دیگران حضور دارند بر می‌گردد یا نه.تا این زمان، هیچ مذاکره مستقیم یا غیرمستقیمی بین دو طرف وجود ندارد.