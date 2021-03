روحانی: آمریکا 200 میلیارد دلار به ایران خسارت مستقیم زد

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، حسن روحانی روز پنجشنبه در ویدئوکنفرانسی از طرح های وزارت کشور، گفت: ما از همان نخست به همکاری با آژانس بین المللی علاقه مند بودیم و آژانس به خوبی می‌داند که ما همکاری بسیار خوبی در این مدت انجام دادیم.

