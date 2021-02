واکنش وزارت خارجه ایران به ادعای رسانه ترکیه

به گزارش اسپوتنیک به نقل از «تسنیم»، خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به مطلب منتشر شده در یکی از رسانه‌های ترکیه اظهار داشت که احدی از کارمندان سرکنسولگری کشورمان بازداشت نشده است.

