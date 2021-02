رئیس ستاد انتخابات ایران تعیین شد

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران جمال عرف را به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور در برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، دومین میان‌دوره‌ای پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری و اولین میاندوره ای یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب کرد.

متن حکم انتصاب رئیس ستاد انتخابات بدین شرح است: