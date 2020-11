گفتگوی تلفنی لاوروف و ظریف درباره قره باغ، سوریه و برجام

به گزارش اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه شنبه با همتای ایرانی خود محمد جواد ظریف گفتگوی تلفنی داشت، وزرا در مورد وضعیت فعلی قره باغ کوهستانی، با در نظر گرفتن تلاش های مسکو برای آتش بس، همچنین اوضاع سوریه و مسائل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در مورد برنامه هسته ای ایران گفتگو کردند.

