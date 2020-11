تولد رئیس جمهور ایران: روحانی 72 ساله شد +عکس

View this post on Instagram

. #دریاچه_ارومیه در مورد چشم پر اشک گربه پیر و دلربایی اش آن چه بنویسم کم است چرا که ذره ذره آن نشان از قدرت بی انتهای خداوند است. چگونه به وجود آمدنش سوالی است که همه ما می‌پرسیم . زمین مادر ماست و خوب می داند که چگونه ما را در آغوش بگیرد. جایی اگر لازم باشد ورم می کند .جایی قلب خود را چاک میزند .جایی غم های خود را به صورت توده ای بیرون می ریزد. هر کدام از آنها برای ما باز هم برکت و خیر می آورد . من فکر می‌کنم رود های زیادی که به هم پیوسته اند و دریاچه را به وجود آورده اند از انگشتان مهربان مادر زمینمان جاری شده . زرینه رود ، سیمینه رود ، تلخه رود، گادر، باراندوز ، شهرچای، نازلو و زولا با هم متحد می شوند در قلب مادر زمین چشم گربه پیر را پر می کنند. محمد جواد محمدی کلاس یازدهم مهریز عضو انجمن ادبی چکاوک پژوهشسرای دکتر حسابی ناحیه ۴ شیراز