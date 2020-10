منتقد و مجری تاثیرگذار سینمای ایران درگذشت

View this post on Instagram

پدر رفت. فقط پدر من نبود، پدر چند نسل ایران بود. تاثیر وجودش تا سالها باقی خواهد ماند. از همه دوستانی که که در این چند روزه پیغامهای بسیار محبت آمیزی برای ما فرستادند ممنونم. برای مراسم بخاک سپاری پدر فردا اطلاعات بیشتری را اینجا خواهم گذاشت