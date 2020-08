View this post on Instagram

پس از روزهای سخت و نفس‌گیر و مهار موارد ابتلا و مرگ و میر در اقصی نقاط کشور با تلاش شبانه روزی همکارانم و شهادت، ابتلا و زمین گیر شدن تعدادی از آنها و نزدیک شدن مجدد مرگ و میرها به سمت دو رقمی ای کاش توانی، اختیاری، ابزاری یا مددی فراتر از تمنا و خواهش و التماس داشتم تا با این ترددهای بی رویه برای روزهای سخت خیز مجدد بیماری و زحمت و گرفتاری همکارانم مضطرب نمی‌شدم و تا این حد از مظلومیت، خستگی و بردباریشان شرمسار نمی گشتم. ای کاش می توانستم با تمسک به شیوه‌هایی سختگیرانه تر و تأدیب اندکی که رعایت نمی‌کنند و با بی توجهی حقوق شهروندی انبوهی را که رعایت می‌کنند زیر پا می‌گذارند در مهار بیماری توفیقات بیشتری تقدیم مردم نازنین سرزمینم کنم. گرچه شهادت منتهی آرزوی ما در خدمتگزاری به مردم دردمند کشورمان است اما ای کاش عزیزترین فرزندان رنج کشیده مان به عنوان مدافع سلامت قربانی ساده انگاری و بی توجهی گروهی نمی شدند. و ای کاش همگان با رعایت شیوه نامه ها فرصت بازتوانی دیگر مان ببخشند تا اگر خدایی ناکرده پاییزی سخت در راه بود همکاران رنجورم شاداب و با طراوت همچون گذشته در مقابل هجمه ی سنگین بیماری تاب آورند. و ای کاش هنگامی که برای تهیه ی ما یحتاج روز مبادا التماس می کنم گروهی دردنامه هایم را تقاضای عادی در شرایط غیر اضطراری نپندارند. و ای کاش خداوند به حرمت شب های سوزناک عزای حسینی این بلا را از جان ملت امام حسین ع و عالم بشریت دور کند. و ای کاش...