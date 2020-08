هدیه جالب لئونید اسلوتسکی به قاليباف + عکس

View this post on Instagram

دیدارنماینده ویژه مجلس روسیه با رئیس مجلس جناب قالیباف روس‌ها رسم دارند به تناسب طرف مقابل به او هدیه می‌دهند. مثلا در دیدار با اعراب اغلب به آنها پرنده های شکاری گرانقیمت هدیه می‌دهند! در دیدار پوتین با رهبر انقلاب،پوتین یک قرآن نفیس قدیمی هدیه داد. این هدایا معانی خاصی دارد.در حالی داستان جالب می‌شود که دقت کنیم هم اعراب و هم ما مسلمانیم.اما چرا روس‌ها به آنها قرقی و شاهین هدیه می‌دهند و به ما قرآن؟ جواب روشن است.روسها جایگاه ما در جهان اسلام را خوب می‌دانند. در دیدار امروز دکتر قالیباف با رییس کمیته روابط خارجی دومای روسیه، هدیه امروز بسیار معنادار بود. تابلوی سیاه قلم چهره رهبر انقلاب. حداقل معنی این هدیه اینست که روس‌ها با دقت و وسواس وقایع و جریانات داخل را رصد می‌کنند و متوجهند گرایشات مجالس و دول ایران چگونه است. معنای دوم هم اینست که روس‌ها با این هدیه به ایران اعلام. می‌کنند که از نظر آنها معمار روابط راهبردی ایران و روسیه رهبر انقلاب است. #امام_خامنه_ای_مدظله_العالی #قالیباف #ولایت_فقیه_آزمون_قبل_از_ظهور_است #لبیک_باامام_خامنه_ای_لبیک_بامولامهدیست #مجلس_انقلابی #ولایت_فقیه #ایران