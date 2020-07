اولین گفتگوی ظریف با مخاطباتش در لایو اینستاگرام

View this post on Instagram

. . دوستان سلام یکی از سؤالاتی که ذهن سیاستمداران، متفکرین و مردم سراسر جهان را به خود مشغول کرده، سمت و سوی تحولات جهانی است. دنیا به چه سمتی می‌رود؟ حدود سی سال پیش نظام دوقطبی که چندین دهه در جهان حاکم بود، فروپاشید و دوران گذار آغاز شد. تلاش‌ها و رقابت‌های شدید برای شکل دادن به نظم جدید هنوز هم ادامه دارد و با ویروس کرونا روندهای قبلی شدت بیشتری گرفته است. رقابت‌ها فقط در حوزه عملیاتی و نظامی نیست. بلکه حتی تصویر سازی های رقیب از نظم جهانی و تلاش برای شکل‌دهی مفهومی به واقعیت‌ها و جهان آینده به شدت در جریان است. تنوع روایت‌های رقیب از نظم جهانی پس از دوره گذار همچون تک‌قطبی، تک- چندقطبی، چندقطبی، بین قطبی، غیرقطبی یا بی قطبی، دوقطبی جدید، پساآمریکایی، پساغربی و مانند آن تنها تلاشی برای تبیین واقعیت‌ها و پیش‌بینی نظم آینده نیستند، بلکه مهمتر از آن تلاشی برای شکل دادن به این نظم هستند. در دوران گذار سی سال گذشته، اشتباهات محاسباتی خسارات فراوانی بر دنیا تحمیل کرده است. توهم آمریکاییِ نظم نوین جهانی، چندین جنگ و خرابی برای دنیا به همراه داشته و 7 هزار میلیارد دلار به مردم آمریکا خسارت زده است. اما سوء محاسبات دیگران مانند صدام و قذافی و میلوسویچ به نابودی خودشان و حتی کشورشان منجر شده است. در مقابل شناخت دقیق متغیرها و فرصت‌ها باعث افزایش کنشگران هوشمند شده است. ایران در دوران‌های گذار گذشته خسارات فراوانی از فقدان شناخت و شجاعت متحمل شده و لذا شناخت درست و واقع‌بینانه تحولات و روندهای دوره گذار کنونی برای ما حیاتی است. تغییرات عینی مانند جهانی شدن فرصت‌ها و تهدیدها از تروریسم تا کرونا، متکثر شدن منابع قدرت از فن‌آوری تا تسخیر قلب‌ها و مغزها، نقش پیدا کردن افراد در صحنه جهانی، کاهش نسبی قدرت کنشگران سنتی و افزایش نسبی قدرت کنشگران نوظهور، پایان نقش آفرینی انحصاری قدرت های بزرگ، پایان هژمونی و تحول در جغرافیای قدرت، بازگشت جهان غیر غربی به مدار تاریخ و ده‌ها پدیده جدید دیگر باید واقع‌گرایانه ارزیابی شده و بهترین ابزارها و فرصت‌ها برای پیشبرد منافع ملی و تضمین صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی شناسایی گردند. برای طرح بحث و گشودن باب گفتگو و مفاهمه، دانشکده مطالعات جهانِ دانشگاه تهران فرصتی فراهم کرده تا در چند جلسه یک دیدگاه در این زمینه را مطرح و در معرض بحث و نقد قرار دهم. ارائه بحث‌ها فعلا برای مخاطبان بین المللی به زبان انگلیسی است و نخستین جلسه این دوشنبه از ساعت ۱۷ تا ۱۷:۴۵ برگزار می‌شود. از طریق لایو اینستاگرام دانشکده در خدمت شما خواهم بود.