پرویز پرستویی به حکم اعدام سه جوان حوادث آبان واکنش نشان داد

View this post on Instagram

. در بحبوحه بحران کرونا و انبوهی از مشکلات اقتصادی، در سرزمین ما فرصتی بی‌نظیر برای گفتن و شنیدن ایجاد شده است. بسیاری از ما با انتشار نوشته‌ها، هشتگ‌ها و تصاویر گوناگون خواهان اعدام‌نشدن امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی شده‌ایم. در شرایطی خواسته‌مان را مطرح می‌کنیم که نه به پرونده‌های این سه متهم دسترسی داریم و نه از محتویات آن همه چیز را می‌دانیم. اما نظرهایمان به شکل کم‌سابقه‌ای تحمل شده است. بسیاری از ما، نه وکیل هستیم و نه از قضاوت چیزی می‌دانیم و شاید به همین دلیل، تحمل‌شدنمان از سوی مقامات قضایی شایسته توجه است.در چنین وضعیتی، گشوده‌شدن روزنه‌ای از امید شبیه به معجزه است. شاید با اندکی تدبیر و پیگیری و تعجیل، به مرحله‌ای برسیم که این سه جوان هموطن، فرصتی دوباره برای نفس‌کشیدن پیدا کنند. استفاده از ظرفیت قانونی آیین دادرسی کشورمان، مهم‌ترین گام برای تحقق یک رویای جمعی باشد. ماده‌ی ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری(اعاده‌ی دادرسی)را بستری بزرگ برای جلوگیری از اعدام مرادی، رجبی و تمجیدی می‌دانیم. هراسی نداریم از آنهایی که راهکارهای اتکا به قانون را می‌دانند نیز بخواهیم بدون غفلت و اهمال و با تمام وجود به فکر سرنوشت این سه جوان باشند. وقت همیشه طلا بوده و این روزها از همیشه بیشتر .