درگذشت مداح خوزستانی که کرونا را به سخره گرفت +ویدئو، عکس

آخرین حرف‌های #مداح_کرونا_گرفته و #کرونا‌ را مسخره می‌کرده! . 🔺صحبت های پایانی و ناراحت کننده‌ی #مداح_خوزستانی زنده یاد #عباس_بریهی که در لحظات پایانی عمرش ، #کرونا نایش را بریده است و از روزهایی می گوید که کرونا را مسخره میکرده، گول هیکلش راخورده و در همه مراسمات شرکت میکرده!! . 🔹این فیلم با رضایت ایشان و برای افرادی که هنوز هم کرونا را جدی نگرفته و با ناقل بودن خود انسانهای بیگناه زیادی را به مرگ نزدیک میکنند گرفته شده... 👈این فیلم را بفرستید برای افرادی که هنوز هم میگویند کرونا دروغ و مثل یک سرماخوردگی ساده است... . . . . #ایران #مداحی #مداحی_کرونا #مداحی_جدید #مداحی_جانسوز #خوزستان_کرونا #کرونا_ایران #ایران_کرونا #کلیپ_جدید #کلیپغمگین #عجیب_ولی_واقعی #عجیبترینها #اخبارایران #اخبارکرونا #اخبار_کرونا #ویروس_کرونا #کرونا_را_شکست_میدهیم #کروناویروس #کرونا_در_ایران #کرونا_را_جدی_بگیریم