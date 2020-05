آیا ظریف هنگام سخنرانی روحانی خواب بود؟

View this post on Instagram

ظریف هنگام سخنرانی روحانی خواب بود؟ . تصاویری از افتتاحیه امروز مجلس یازدهم منتشر شده که ظریف سر خود را بر روی صندلی گذاشته اما مشخص نیست که خواب است یا خیر، برخی از رسانه ها با انتشار این تصاویر نوشته‌اند خواب ظریف هنگام سخنرانی روحانی . #ظریف #روحانی #مجلس_یازدهم #آخرین_خبر @akharinkhabar