سلطان خودرو و همسرش به اعدام محکوم شدند

حکم اعدام برای سلطان خودرو و همسرش سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری: در مبارزه با مفاسد اقتصادی به هیچ عنوان کوتاه نمی آییم و تا فساد باشد مبارزه ما ادامه دارد در یک پرونده که بیش از ۵۰ متهم داشت کیفرخواست برای ۴۳ نفر صادر شد و در دادگاه ۳۴ نفر از اخلال کنندگان محکوم شدند «وحید بهزادی» و همسرش «نجوا لاشیدایی» به جرم اخلال کلان در بازار ارز و پیش خرید ۶۷۰۰ خودرو به اعدام محکوم شدند البته این حکم قابل تجدید نظر خواهی است/ باشگاه خبرنگاران @Akharinkhabar