فیلم منتسب به لحظه اصابت موشک به ناوچه کنارک جعلی است

View this post on Instagram

این فیلم که تحت عنوان شلیک موشک نور از ناو جماران و اصابت آن به ناو کنارک در حال پخش است ، مربوط به تست موشک ضد کشتی NSM یا Naval strike missile هست که یک موشک کروز ضد کشتی نروژی است. @NISHTMANIJOAN