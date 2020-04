واعظی پرتاب ماهواره نور را از افتخارات جوانان ایران دانست

View this post on Instagram

پرتاب موفقیت‌آمیز #ماهواره_نور به مدار ۴٢۵ کیلومتری زمین، برگ زرین دیگری را به افتخارات جوانان و دانشمندان حوزه فضایی کشورمان افزود. هم ماهواره نور و هم پرتابگر سه مرحله‌ای سوخت جامد قاصد دستاورد ملی‌ و نماد ارتقای دانش فضایی در ایران‌ هستند. تبریک به سپاه پاسداران و عموم مردم عزیز.