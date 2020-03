جهانپور: موارد جدید ابتلا به کرونا در برخی استان های ایران تک رقمی شد

به گزارش اسپوتنیک به نقل از ایرنا، کیانوش جهانپور، رئیس مرکز اطلاع رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش ایران گفت: موارد جدید ابتلا به کرونا در برخی شهرها و حتی استانها با جمعیتی حدود 39 میلیون نفر یک رقمی و گاهی زیر 5 نفر است اما اسامی این مناطق را فعلا اعلام نمی کنیم تا با سفر مردم دوباره شاهد پیک بیماری در این شهرها نباشیم.

