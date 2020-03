توضیحات همتی در خصوص اعطای تسهیلات به مشاغل آسیب دیده از کرونا

View this post on Instagram

. درجلسه امروز ۹ فروردین ۹۸ با مدیران عامل بانکهای تجاری دولتی و غیر دولتی ، جزئیات اعطای تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا مورد بحث قرار گرفت و بر مشارکت فعال بانک ها در اجرای طرح ارائه تسهیلات به کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا تاکید کردم . در این جلسه ضمن قدردانی از زحمات کارکنان شبکه بانکی کشور و با گرامیداشت یاد جان باختگان شبکه بانکی در این مدت، به تشریح ساز و کار اجرایی مصوبه ستاد اقتصادی دولت در خصوص اعطای ۷۵۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد به واحدها و کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا پرداختم مقرر شد که مشاغل مشمول این مصوبه در ستاد اقتصادی دولت و با همکاری نظام بانکی مشخص و دستورالعمل مربوط به شبکه بانکی ابلاغ بشود. طبق مصوبه ستاد اقتصادی دولت این تسهیلات به واحدهای آسیب دیده که اشتغال خود را حفظ کرده اند پرداخت خواهد شد. بازپرداخت اقساط این تسهیلات، دو ساله است و برای شروع بازپرداخت اقساط، تنفس چند ماهه در نظر گرفته خواهد شد و احتمالا از مهرماه پرداخت اقساط شروع خواهد گردید. تأکید کردم :نرخ سود ۱۲ درصدی این تسهیلات منطقی و بر اساس بررسی های کارشناسی است و هر نرخی کمتر از این با توجه به بار مالی آن برای نظام بانکی امکان پذیر نیست.در واقع نرخ بهره حقیقی در کشورمان حتی در حد ۱۸ درصد نرخ سود اسمی بانک ها و با توجه به نرخ تورم سالانه منفی می باشد و قطعا با نرخ ۱۲ درصد نرخ بهره حقیقی بسیار منفی تر خواهد بود و لذا کمک مناسبی به مشاغل آسیب دیده است. مدیران عامل بانک ها نیز ضمن ارایه پیشنهادات و نظرات خود در این خصوص بر حمایت حداکثری بانک ها از این طرح تاکید و اعلام کردند نظام بانکی کشور تمام توان خود را برای پشتیبانی از اقشار آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا به کار خواهند گرفت.