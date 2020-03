اسپوتنیک: به خاطر عزیزانتان در خانه بمانید!

به گزارش اسپوتنیک، سرویس های ریا نووستی و اتاق های خبر اسپوتنیک در سراسر جهان به تدریج در حال حرکت به سمت روش کار از راه دور هستند و همچنان اطلاعات قابل قبولی را در طول شبانه روز در اختیار خوانندگان و مشترکان خود قرار می دهند.

© Sputnik / Press Service of the Moscow Department of Health