جهرمی: صد گیگ اینترنت رایگان با کیفیت به شما ارائه خواهیم کرد

. همین الان، مرکز مخابراتی انقلاب اسلامی. همه کارشناسان مشغول افزایش ظرفیت شبکه‌ی اینترنت کشور هستند امشب بسیاری از خطوط پرشده‌ی شرکتهای اینترنت خانگی ارتقا یافتند، برخی هم مانده که هم اکنون در جریان است. صد گیگ اینترنت رایگان را با کیفیت به شما ارائه خواهیم کرد. دوستتون داریم♥️