عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بر اثر کرونا درگذشت

‌ سیّد محمّد میرمحمّدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که به بیماری کرونا مبتلا شده بود، صبح امروز در بیمارستان مسیح دانشوری درگذشت. ‌‌ ‌