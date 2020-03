تولد اولین کودک کرونایی

View this post on Instagram

‌ رییس دانشگاه علوم پزشکی بابل: مادر باردار ۲۳ ساله اهل بابل روز گذشته با علایم کرونا به بیمارستان‌ رفت که پس از سی‌تی‌اسکن و آزمایش، احتمال ابتلا به کرونا در او بسیار بالا تشخیص داده شد. ‌ با پارگی کیسه آب این مادر در هفته ۳۶ام بارداری‌اش، زایمان زودرس با موفقیت انجام شد و نوزاد سالم با ۳ کیلو و ۴۰۰ گرم وزن به دنیا آمد. این مادر هم پس از زایمان در بیمارستان تحت نظر قرار دارد و حال عمومی‌اش خوب است. ‌ ‌