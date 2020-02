ایران در بحران برفی + عکس، ویدئو

View this post on Instagram

از ساعات ابتدایی دیروز و در پی بارش کم‌سابقه برف در استان گیلان، رئیس‌جمهور پیگیر وضع این استان بوده و بنده به نمایندگی از ایشان، با استاندار و وزرای راه، نیرو و ارتباطات برای حل مشکلات مردم شریف این استان گفت‌وگو و مسائل را پیگیری کردم. دستگاههای امدادی در طول این مدت، به هموطنانی که در راههای استان گرفتار شده بودند، امدادرسانی کردند که این فرایند همچنان ادامه دارد و صدها نفر از پرسنل هلال‌احمر و راهداری مشغول خدمت‌رسانی هستند. تلاش برای ترمیم زیرساخت‌های آب و برق و ارتباطات نیز در جریان است، بخش اعظم قطعی‌ها و مشکلات با تلاش همه دستگاههای دخیل برطرف شده و دولت با تمام توان تلاش می‌کند مشکلات باقی‌مانده نیز بسرعت مرتفع شود. وضع سایر استانهای گرفتار برف و سرمای شدید نیز به دقت توسط دولت پیگیری می‌شود و دستگاههای امدادی در این استانها نیز با تمام توان فعال هستند.