واکنش علی دایی به خبر عضویتش در فدراسیون هاکی

من عادت کردم به بازی های زشت پشت پرده برای خراب کردنم پیش شما یک سال قبل صحبت هایی با من شد که من هرگز موافقت نکردم چون همیشه در جایی وارد می شوم که مفید باشم نه ورزشی مثل هاکی که هیچ سر رشته ای از آن ندارم حالا دقیقا امروز با اهدافی خاص خبری بدون هماهنگی با من بعد یکسال منتشر و سریع همه جا رسانه ای می شود آن هم دقیقا در روزهایی که همه مردم فوتبال دوست ما می دانند چرا و به چه دلیل و از چه سمتی این خبر منتشر شده من روزی که حرف حق زدم پی همه چیز را به تنم مالیده بودم و می دانستم چه اتفاقاتی از سمت چه نهاد هایی برایم خواهد‌ افتاد اما شرفم را به بودنم ترجیح دادم تنها چیزی که در این فوتبال برایم مهم هست شما مردم هستید که هر چه دارم از شماست، چه در این فوتبال باشم و چه نباشم