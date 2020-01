پیام‌ رسان ترامپ در تهران کیست؟

The Iranian Ministry of Foreign Affairs is preparing for Yalda night with some artistic installations created by Iranian arts students.



وزارت امور خارجه ایران با چیدمان هنری که توسط دانشجویان ایرانی رشته هنر ساخته شده است ، برای شب یلدا آماده می شود.🍉 pic.twitter.com/RMD22pg1KP